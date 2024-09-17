Брюссель, 17 сентября, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Европейский союз направил 1,4 млрд евро прибыли от замороженных активов России на приобретение вооружений для Украины. Об этом 17 сентября заявил первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, которые привела пресс-служба ЕК, ранее Брюсселем был проведён первый транш от замороженных доходов российских активов.

«Через Европейский фонд мира было направлено €1,4 млрд на поставку приоритетного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы и средства противовоздушной обороны, а также — впервые — на заказы, выполненные оборонной промышленностью Украины», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября американская газета Politico написала, что ЕК и большинство стран ЕС выступили в поддержку продления заморозки суверенных активов России раз в три года. Отмечалось, что этот вариант был предложен для выполнения требований США о предоставлении Брюсселем гарантий, что российские активны не разблокируют в ближайшее время.

Минобороны Франции 6 сентября объявило, что Париж получит доходов от замороженных российских активов в размере 300 млн евро. Эти средства планируется направить на развитие промышленности в стране, чтобы поставлять Киеву средства противовоздушной обороны и артиллерии.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 10 сентября назвал западные страны «банальным ворьём». По его словам, Запад давно бы присвоили российские активы, если бы был уверен в своей безнаказанности.