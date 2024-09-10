Москва, 10 сентября, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Западные страны ведут себя по отношению к замороженными активами России как «банальное ворьё», заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Шойгу

По словам секретаря Совбеза, Запад давно присвоил бы себе замороженные российские активы, если бы чувствовал безнаказанность.

«Но они прекрасно понимают, что ответ будет не просто адекватным, а болезненным. Я уже говорил, что они ведут себя как банальное ворье», — добавил Шойгу.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября в минобороны Франции заявили, что в рамках новой инициативы по поддержке Украины получит от Европейского союза 300 млн евро из доходов от замороженных суверенных активов России.

В конце августа Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС передал Украине 1,4 млрд евро из доходов от замороженных российских активов. До этого страны G7 поддержали предложение Соединённых Штатов Америки, в рамках которого киевский режим получит от западных союзников дополнительное финансирование в размере до 50 млрд долларов из доходов от замороженных активов РФ.

В Министерстве иностранных дел России подчёркивали, что практика заморозки Западом суверенных активов РФ является грубейшим нарушением базовых международных норм и не может не отразиться на отношении к европейской валюте. Министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что на изъятие замороженных активов Москва ответит симметричными мерами.