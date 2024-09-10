Шойгу заявил, что Запад ведёт себя с активами РФ как «банальное ворьё»
Шойгу: Запад ведёт себя с замороженными активами РФ как банальное ворьё
Москва, 10 сентября, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Западные страны ведут себя по отношению к замороженными активами России как «банальное ворьё», заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».
По словам секретаря Совбеза, Запад давно присвоил бы себе замороженные российские активы, если бы чувствовал безнаказанность.
«Но они прекрасно понимают, что ответ будет не просто адекватным, а болезненным. Я уже говорил, что они ведут себя как банальное ворье», — добавил Шойгу.
Как передавало ИА Регнум, 6 сентября в минобороны Франции заявили, что в рамках новой инициативы по поддержке Украины получит от Европейского союза 300 млн евро из доходов от замороженных суверенных активов России.
В конце августа Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС передал Украине 1,4 млрд евро из доходов от замороженных российских активов. До этого страны G7 поддержали предложение Соединённых Штатов Америки, в рамках которого киевский режим получит от западных союзников дополнительное финансирование в размере до 50 млрд долларов из доходов от замороженных активов РФ.
В Министерстве иностранных дел России подчёркивали, что практика заморозки Западом суверенных активов РФ является грубейшим нарушением базовых международных норм и не может не отразиться на отношении к европейской валюте. Министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что на изъятие замороженных активов Москва ответит симметричными мерами.