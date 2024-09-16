Курск, 16 сентября, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Победивший на выборах губернатора Курской области Алексей Смирнов вступил в должность главы региона. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба областного правительства.

Администрация Курской области Алексей Смирнов

«Алексей Борисович Смирнов вступил в должность губернатора Курской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, действующие губернаторы и временно исполняющие обязанности глав регионов одержали победу по итогам голосования на выборах, которые прошли с 6 по 8 сентября. В частности, в Курской области за Смирнова проголосовали 65,28% избирателей.

В 49 субъектах России голосование стартовало 6 сентября и проходило в течение трёх дней. Как отметил представитель МВД Дмитрий Дацко, в ходе единого дня голосования ведомство не зафиксировало нарушений, которые могли бы повлиять на результаты.

8 сентября депутат Госдумы Василий Пискарёв заявил, что попытки Запада запугать российских избирателей не повлияли на проведение выборов.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, активной деятельности антироссийских и прозападных оппонентов не наблюдалось. Она предположила, что те, «видимо, выдохлись» во время прошедших в марте выборов президента России.