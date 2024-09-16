США, 16 сентября, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Американец Райан Уэсли Рут, стрелявший в экс-президента США, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, держал дома много оружия, сообщил 15 сентября телеканал Fox 8.

Кадр из соцсети

Женщина, жившая по соседству с Рутом в городе Гринсборо (штат Северная Каролина), рассказала, что знает его почти 20 лет. Соседка назвала Рута человеком не вполне обычным. Но она никак не ожидала от него ничего подобного.

«Я имею в виду, что он пытался застрелить Трампа. Это слишком. Я бы никогда не подумала, что это сделал он», — заявила женщина.

При этом она рассказала, что неоднократно видела оружие в доме Рута.

«Я сама видела оружие. Да, у них там было много оружия и всего такого, и многие люди боялись его в своё время», — рассказала женщина.

В последний раз она говорили с Рутом в мае. На следующий день он переехал на Гавайи. Перед отъездом они тепло попрощались.

Как сообщало ИА Регнум, ФБР 15 сентября заявило, что на Трампа было покушение, когда он играл в гольф в клубе Trump International Golf в Уэст-Палм-Бич. Рута задержали как подозреваемого и заключили под стражу.

Как выяснилось в ходе расследования, Рут участвовал в вербовке наёмников в украинскую армию и неоднократно ездил в Киев. Кроме того, в соцсетях он призывал президента Джо Байдена отправить на Украину всё оружие, которое есть у США, и ввести в страну американский военный контингент. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин после покушения на Трампа сообщила, что Рут снялся в ролике в поддержку украинского нацформирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пресс-сектерарь президента России Дмитрий Песков 16 сентября заявил, что американские спецслужбы играют с огнём, привлекая к своей деятельности представителей Украины.