Вашингтон, 16 сентября, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп поблагодарил американскую Секретную службу и полицию за защиту во время попытки покушения на него около гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Он написал об этом 16 сентября в своей соцсети Truth Social.

Ron Sachs — Cnp For Ny Post/Global Look Press

Экс-глава Белого дома выразил благодарность всем, кто за него переживал и послал ему добрые пожелания в этот, «безусловно, интересный» день.

«Самое главное, я хочу поблагодарить Секретную службу США, шерифа Рика Брэдшоу и его команду храбрых и преданных патриотов, а также всю правоохранительную систему за невероятную работу, проделанную сегодня в [гольф-клубе] Trump International, чтобы сохранить в безопасности меня», — написал он.

Трамп также назвал превосходной работой действия американских правоохранителей в ходе попытки покушения на него.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба, когда там находился Трамп. ФБР назвало инцидент неудавшейся попыткой покушения, подозреваемый был задержан. По данным полиции, им оказался 58-летний Райан Уэсли Рут, просунувший ствол автомата через ограждение гольф-клуба Trump International Golf Club на расстоянии 270-450 метров от кандидата от республиканцев.

Позднее экс-глава Белого дома рассказал, что не пострадал и находится в безопасности. Кандидат от республиканцев подчеркнул, что его ничто не остановит и он никогда не сдаётся.

Американский миллиардер, бизнесмен Илон Маск 16 сентября прокомментировал второе покушение на экс-президента США. Предприниматель задался вопросом, почему целью преступников второй раз подряд становится именно Трамп, а не кандидат на пост главы государства от Демпартии.