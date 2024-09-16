Вашингтон, 16 сентября, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что мечтает о том, чтобы оставить жителей России без комфортной жизни. Об этом он признался в разговоре с CNN, представляя свой «победный план».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Лидер украинских боевиков, считает, что если россияне останутся без электроэнергии, будут пребывать в опасности, не будут счастливы, то начнут оказывать давление на своего президента Владимира Путина.

«Вот почему я говорю: сделайте Украину сильной, и вы увидите, что Путин сядет за стол переговоров», — заявил Зеленский.

Глава киевского режима также заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп, говоря о быстром завершении конфликта на Украине при условии его победы, даёт лишь «предвыборные обещания».

Как сообщало ИА Регнум, действия Киева направлены именно против гражданского населения. Украинское правительство использует террористические методы, заявил Владимир Путин. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, подчеркнул президент.

Ядерный терроризм стал «главной визитной карточкой» Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Американский лидер Джо Байден не готов дать разрешение Украине на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь России до предоставления Зеленским «победного» плана, написали СМИ США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не видит смысла комментировать слова «глубоко зависимого от соответствующих медикаментозных средств» Зеленского, который признался, что решающее слово по «мирному» плану остаётся за Байденом. По словам дипломата, за украинского лидера играют, поэтому комментировать надо не его слова, а шаги и действия, которые наблюдаются со стороны тех, кто является главным игроком.

Захарова также заявила, что желание террористической деятельности у киевского режима растёт по мере того, как ослабевают позиции ВСУ в противостоянии с российскими войсками.