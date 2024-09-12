Лавров обвинил Киев в ядерном терроризме
Москва, 12 сентября, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Ядерный терроризм стал «главной визитной карточкой» Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«В районе Курской АЭС сохраняется напряжённая обстановка. Ядерный терроризм стал «главной визитной карточкой» Украины», — заявил он.
Он отметил, что по вине Киева может произойти ядерная катастрофа, которую можно сравнить по масштабам с Чернобыльской.
19 августа Лавров заявил, что для России абсолютно ясно, что нынешний режим в Киеве является террористическим и нацистским. Он напомнил, что этот режим на Украине был создан в ходе государственного переворота, который организовали при прямой поддержке США.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский превратил остатки украинского госаппарата в террористический движок. Дипломат добавила, что Зеленский камуфлировал свою истинную личину, из-за чего многие на Западе поверили в его якобы благие намерения, однако террористическая сущность обнажилась.
Президент России Владимир Путин отметил, что Киев при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь государственного терроризма, диверсий и терактов в отношении мирного населения.