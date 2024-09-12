Москва, 12 сентября, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Ядерный терроризм стал «главной визитной карточкой» Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

«В районе Курской АЭС сохраняется напряжённая обстановка. Ядерный терроризм стал «главной визитной карточкой» Украины», — заявил он.

Он отметил, что по вине Киева может произойти ядерная катастрофа, которую можно сравнить по масштабам с Чернобыльской.

19 августа Лавров заявил, что для России абсолютно ясно, что нынешний режим в Киеве является террористическим и нацистским. Он напомнил, что этот режим на Украине был создан в ходе государственного переворота, который организовали при прямой поддержке США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский превратил остатки украинского госаппарата в террористический движок. Дипломат добавила, что Зеленский камуфлировал свою истинную личину, из-за чего многие на Западе поверили в его якобы благие намерения, однако террористическая сущность обнажилась.

Президент России Владимир Путин отметил, что Киев при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь государственного терроризма, диверсий и терактов в отношении мирного населения.