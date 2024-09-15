Москва, 15 сентября, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Комментировать слова «глубоко зависимого от соответствующих медикаментозных средств» главы киевского режима Владимира Зеленского, который признался, что решающее слово по «мирному плану» остаётся за президентом США Джо Байденом, смысла нет. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Медиасаммита БРИКС.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press

«Вы знаете, комментировать, что говорит Зеленский, это в принципе контрпродуктивно. Потому что, во-первых, глубоко зависимый от соответствующих медикаментозных средств человек», — отметила Захарова.

Дипломат заявила, что после интервью Виктории Нуланд она объяснила, что киевским режимом утрачена субъектность, потому что все решения принимаются за них в Вашингтоне и Лондоне. Из-за этого смысла комментировать то, что говорит глава киевского режима, нет, резюмировала она.

Представитель МИД заявила, что за Зеленского играют, поэтому комментировать надо не его слова, а шаги и действия, которые наблюдаются со стороны тех, кто является главным игроком.

Как сообщало ИА Регнум, Захарова заявляла, что Зеленский не может критиковать планы Китая и Бразилии по урегулированию украинского конфликта, поскольку за Киев всё решает Запад. Она напомнила, что глава киевского режима раскритиковал китайско-бразильское предложение и назвал его «деструктивным», поскольку эта инициатива была создана без спроса властей киевского режима. Он всё не только продал, но и предал, в том числе родной язык и родного деда, добавила дипломат.

Ранее представитель МИД отметила, что действия «людоловов» из территориальных центров комплектования (украинский аналог военкомата) на территории Украины вызывают ассоциации со страшным голливудским фильмом, а сам Зеленский — с кровавым Джокером, который был приведён к власти по недоразумению.