Лондон, 15 сентября, 2024, 07:28 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не готов дать разрешение Украине на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь России до предоставления «победного» плана главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом написала британская газета The Times.

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«Байден вместе со своей командой дали понять, что хотят придерживаться тактики выжидания, пока Зеленский не представит свой «победный план», — отметили в статье.

Журналисты считают, что, скорее всего, американский президент не одобрит публично использование ВСУ дальнобойных ракет. Однако он может позволить предоставить Украине разведданные.

Источники газеты сообщили о разногласиях в команде Байдена по вопросу дальнобойных ракет. В частности, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступает против предоставления разрешения Киеву использовать дальнобойные ракеты.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский готовится к визиту в США для личной встречи с руководством страны с намерением просить разрешения на применение западного дальнобойного оружия для ударов вглубь России, узнало немецкое издание Bild. Свою стратегию он предоставит Джо Байдену, а также кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу. Согласно статье, глава киевского режима рассчитывает на поддержку Вашингтона.

По данным информагентства Reuters, Киев планирует нанести удары дальнобойным оружием по складам и местам расположения войск в России. Украина якобы уже представила США и Великобритании список потенциальных целей, которые могут быть поражены, если им позволят. США отказались передавать Украине ракеты ATACMS из-за того, что указанные Киевом российские аэродромы для нанесения ударов находятся за пределами зоны досягаемости. Вместе с этим Украина запросила разрешение на применение ракет Storm Shadow и SCALP.

Украинская армия неспособна сама наносить удары современным высокоточным оружием большой дальности, произведённым на Западе, так как для этого нужны разведданные с натовских спутников, которых у Киева нет. Более того, полётные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО. В действительности сейчас страны НАТО решают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией, отметил президент Владимир Путин. Он назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России.