Вашингтон, 16 сентября, 2024, 03:27 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский признался в желании оставить россиян без комфортной жизни. Об этом он заявил в интервью CNN.

Иван Шилов ИА Регнум

Соответствующие намерения Зеленский отразил в своём «победном» плане, ознакомить с которым намерен американское правительство.

«Если российское общество окажется в опасности, если они (россияне — Прим. ред.) будут жить без комфорта, без энергии, как наши люди, они поймут цену [этого конфликта], они не будут счастливы и начнут оказывать на [президента РФ Владимира] Путина давление», — раскрыл один из пунктов Зеленский.

Также в его плане говорится о существенной военной поддержке Украины, свободе в использовании ресурсов, оказании экономической помощи Киеву и безопасности страны.

Как передавало ИА Регнум, ранее британская газета The Times написала, что президент США Джо Байден не готов дать разрешение Украине на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь России до предоставления Зеленским «победного» плана.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не видит смысла комментировать слова «глубоко зависимого от соответствующих медикаментозных средств» Зеленского, который признался, что решающее слово по «мирному» плану остаётся за Байденом. По словам дипломата, за украинского лидера играют, поэтому комментировать надо не его слова, а шаги и действия, которые наблюдаются со стороны тех, кто является главным игроком.

Захарова также заявила, что желание террористической деятельности у киевского режима растёт по мере того, как ослабевают позиции ВСУ в противостоянии с российскими войсками.

Ядерный терроризм стал «главной визитной карточкой» Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Действия киевского режима направлены именно против гражданского населения. Украинское правительство использует террористические методы. Владимир Путин заявил, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров.