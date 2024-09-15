Москва, 15 сентября, 2024, 22:34 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский преследует цель по втягиванию НАТО в конфликт с Россией. Об этом 15 сентября заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

ИА Регнум Зеленский, баллистическая ракета

«В вопросе о разрешении Украине бить западными ракетами по целям в глубине России страны НАТО должны не Зеленского слушать, а отдавать себе отчёт в том, куда эта авантюра их заведёт. Зеленский встал на путь «чем хуже, тем лучше». Его задача — втянуть Запад в войну против России, и он делает всё для этого», — написал сенатор в Telegram-канале.

Пушков посоветовал западным лидерам придерживаться собственных интересов.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден в конце сентября напрямую обсудит с Зеленским снятие ограничений на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь России, подтвердил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что Байден «жаждет» этого разговора. Американский лидер поговорит с главой киевского режима об оружии и о «существенном» новом пакете помощи, над которым работает Вашингтон, добавил Салливан.

Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис подчёркивал, что Вашингтон создаёт риски для российского ядерного удара по городам США и Европы. По его словам, намерение разрешить киевскому режиму бить по российской территории западным оружием ставит под удар европейские государства. Обсуждение такой меры основывается на предположении, что Москва якобы не будет отвечать на подобные шаги, предположил он.

По мнению экс-помощника заместителя Пентагона Стивена Брайена, потенциальное разрешение Украине бить дальнобойным западным оружием вглубь территории России может привести к началу масштабной войны.

Запад ошибочно полагает, что Россия не пересечёт черту в ответ на удары по её территории дальнобойным оружием ВСУ. Россия имеет право на жёсткий ответ, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.