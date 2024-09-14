Вашингтон, 14 сентября, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Потенциальное разрешение Вооружённым силам Украины (ВСУ) бить дальнобойным западным оружием вглубь территории России может привести к началу масштабной войны, заявил экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Будет преуменьшением сказать, что это безумный, безрассудный шаг. Это самый опасный шаг для США и НАТО, который приведёт к третьей мировой войне», — написал он в статье для Weapons and Strategy.

По мнению Брайена, США думают о разрешении наносить удары западным оружием вглубь территории РФ, поскольку Киев не может потерпеть поражение в конфликте ещё до начала выборов в Штатах.

Команде нынешнего американского президента Джо Байдена и кандидата на пост главы Белого дома Камале Харрис придётся объяснять, почему они продолжили поддерживать проигравшую страну, когда могли завершить весь конфликт дипломатическим путём, говорится в материале издания.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой киевского режима Владимиром Зеленским тему применения американского дальнобойного оружия для ударов по территории РФ. По итогам переговоров Блинкен заявил, что обсуждение вопроса об ударах продолжится в Белом доме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту встречу, предположил, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в Вашингтоне. Он добавил, что США и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, однако у них не очень получается.

Президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь российской территории. Глава государства пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.