Вашингтон, 15 сентября, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в конце сентября напрямую обсудит с главой киевского режима Владимиром Зеленским снятие ограничений на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь России, заявил 15 сентября советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, слова которого передаёт SkyNews.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, этот вопрос является предметом оживлённой дискуссии в администрации Байдена.

Салливан заверил, что американский лидер поговорит с Зеленским об оружии и о «существенном» новом пакете помощи, над которым работает Вашингтон. Он подчеркнул, что Байден «жаждет» этого разговора.

Как передавало ИА Регнум, во время встречи в Белом доме 13 сентября президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер не стали разрешать киевскому режиму использовать западное дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории. По словам британского премьера, он и президент США сосредоточены на стратегии по украинскому конфликту, в то время как разрешение применять дальнобойные ракеты Storm Shadow является тактическим.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Президент пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.