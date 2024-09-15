Вашингтон, 15 сентября, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки создают риски для российского ядерного удара по городам США и Европы. Об этом в своём блоге в YouTube заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

По его словам, намерения разрешить киевскому режиму бить по российской территории западным оружием ставит под удар европейские государства. Обсуждение такой меры основывается на предположении, что Москва якобы не будет отвечать на подобные шаги, предположил он.

«Они считают, что она (Россия) этого не сделает: не надо переживать из-за этого, давайте рискнём, рискнём ядерной безопасностью, рискнём тем, что американские и европейские города окажутся под грибовидным облаком», — заявил Дэвис.

Он добавил, что Украину уже можно считать ходячим трупом, у которого нет шансов победить в противостоянии с Россией, однако дальнейшая его эскалация может привести к глобальному столкновению.

Как передавало ИА Регнум, 13 сентября президент РФ Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. По его словам, в действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией. Он подчеркнул, что Россия будет принимать решения исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.

Экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявил, что потенциальное разрешение Украине бить дальнобойным западным оружием вглубь территории России может привести к началу масштабной войны.

По словам заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Запад ошибочно полагает, что Россия не пересечёт черту в ответ на удары по её территории дальнобойным оружием ВСУ. По его словам, Россия имеет право на жёсткий ответ.