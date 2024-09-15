Москва, 15 сентября, 2024, 14:37 — ИА Регнум. У России хватает специалистов и экспертов, которые рассуждают об ответных мерах Москвы на потенциальное снятие «запрета» на удары вглубь российской территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Global Look Press

«У нас хватает специалистов, весьма авторитетных экспертов, которые рассуждают очень активно на эту тему. Я думаю, что пока этого достаточно», — сказал представитель Кремля в беседе с тележурналистом Павлом Зарубиным.

Так, в пример Песков привёл недавнее интервью научного руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергея Караганова.

«У нас хватает таких рассуждений. Но президент всегда предельно аккуратен с этим», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Песков подчеркнул, что у России и её Вооружённых сил хватает возможностей для продолжения спецоперации, цели которой будут достигнуты.

Как передавало ИА Регнум, по мнению Караганова, Россия имеет право ответить ядерным оружием на удары по своей территории. Политолог отметил, что в ядерную доктрину России о применении ядерного оружия следует включить понятие «ядерная эскалация», а именно предварительные действия для того, чтобы «убедить» противника.

13 сентября президент РФ Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. По его словам, в действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией. Он подчеркнул, что Россия будет принимать решения исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.

Экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявил, что потенциальное разрешение Украине бить дальнобойным западным оружием вглубь территории России может привести к началу масштабной войны.

По мнению главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра, разрешение Киеву применять дальнобойное оружие западного производства для ударов вглубь России является «оправданным» с военной точки зрения. Положения о вооружённых конфликтах предусматривают для любой страны, подвергшейся атаке, право на самооборону, добавил он.