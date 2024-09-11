Москва, 11 сентября, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Россия имеет право ответить ядерным оружием на удары по своей территории. Об этом заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Политолог считает, что в ядерную доктрину России о применении ядерного оружия следует включить понятие «ядерная эскалация», а именно предварительные действия для того, чтобы «убедить» противника.

«Главная цель доктрины должна заключаться в том, чтобы все нынешние и будущие противники были уверены, что Россия готова применить ядерное оружие», — приводит слова Караганова «Коммерсантъ».

По словам эксперта, Россия обязана выразить готовность применить ядерное оружие, иначе мир «свалится в череду войн», а затем наступит третья мировая война.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что деструктивные действия коллективного Запада и отказ от диалога вызвали необходимость уточнить ядерную доктрину России.

27 августа глава МИД РФ Сергей Лавров, российская ядерная доктрина сейчас уточняется и может быть пересмотрена.

20 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва думает о возможном изменении ядерной доктрины в ответ на понижение порога применения ядерного оружия на Западе. При этом российский лидер подчеркнул, что пока нет необходимости предусматривать возможность нанести превентивный ядерный удар.

В марте Путин заявил, что Россия готова применять оружие, в том числе ядерное, при возникновении опасности для существования российского государства, риске нанесения ущерба суверенитету и независимости страны. Президент напомнил, что всё это прописано в профильной стратегии.