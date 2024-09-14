Прага, 14 сентября, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Разрешение Украине применять дальнобойное оружие западного производства для ударов вглубь России является «оправданным» с военной точки зрения, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр 14 сентября в ходе выступления в Праге.

Lewis Joly/AP/TASS Крылатая ракета большой дальности Storm Shadow

Он напомнил, что положения о вооружённых конфликтах предусматривают для любой страны, подвергшейся атаке, право на самооборону. Это право действует не только в границах этой страны.

«Поэтому с военной точки зрения есть веские причины сделать это для ослабления противника, его логистики, поставок на фронт топлива и боеприпасов. Это нужно останавливать по возможности», — сказал Бауэр на пресс-конференции по итогам заседания комитета.

Государства, передающие оружие Киеву, вправе устанавливать определённые границы для его использования, так как чувствуют свою ответственность. Поэтому идут политические дискуссии, разные страны высказывают разные мнения, добавил Бауэр.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 13 сентября назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. По его словам, в действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией. Он подчеркнул, что Россия будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление Путина, назвал его предельно чётким и однозначным. Нет сомнений, что оно достигло адресатов, отметил Песков.

Россия доводит до США сигналы по недопущению неконтролируемого кризиса, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на Медиасаммите БРИКС в Москве, комментируя потенциальное разрешение бить дальнобойным оружием вглубь РФ.