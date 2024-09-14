Москва, 15 сентября, 2024, 01:57 — ИА Регнум. Диалог с НАТО на тему украинского конфликта исключён, поскольку Россию в альянсе рассматривают не в качестве партнёра, а в качестве врага. Об этом 14 сентября заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Mailtoanton Флаги России и НАТО

Политик напомнил о недавнем высказывании генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, по мнению которого для завершения конфликта на Украине «в определённый момент» необходимо возобновить диалог с Россией.

«В НАТО поддерживают ракетные удары вглубь территории России. Это вызывает беспокойство у части общественного мнения, и Столтенберг хочет его успокоить, делая ритуальное, бессодержательное и ни к чему не обязывающее заявление о диалоге», — констатировал Пушков в Telegram-канале.

Он добавил, что подобные реплики Россия слышала неоднократно, однако вместо диалога была эскалация и поставка новых видов вооружений. В этот раз будет так же, считает член Совфеда.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября Столтенберг выразил уверенность в возможности диалога с Россией, связанного с «обороной и сдерживанием». При этом генсек НАТО признал, что с 2014 года пространства для сотрудничества стало гораздо меньше.

В начале сентября Столтенберг на выступлении в Осло признал обсуждение странами Североатлантического альянса вариантов применения Киевом дальнобойных ракет. Он добавил, что его «обрадовало» решение многих стран НАТО «разрешить подобные удары». Те же западные государства, что пока не сняли ограничения на применение своего оружия, смягчили их, подчеркнул он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 9 сентября по итогам заседания стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде указал на нежелание Запада договариваться по-честному по Украине. По его мнению, Запад хочет продолжать делать всё, чтобы нанести России стратегическое поражение на поле боя. Вместе с этим глава российского МИД добавил, что проблемой всех инициатив по урегулированию конфликта на Украине являются не территориальные вопросы, а отсутствие положений о защите прав русскоязычного населения.