Берлин, 14 сентября, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что для завершения конфликта на Украине «в определённый момент» необходимо возобновить диалог с Россией.

Matt Rourke/AP/TASS Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

По его словам, он верит в возможность диалога с РФ, связанного с «обороной и сдерживанием». При этом Столтенберг признал, что с 2014 года пространства для сотрудничества стало гораздо меньше.

«Ясно одно: чтобы положить конец (конфликту на Украине), в определённый момент необходимо снова начать диалог с Россией. Но это должно основываться на силе Украины», — заявил он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин, выступая 5 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что Россия готова к переговорам, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. Он напомнил, что соответствующие документы ранее были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле.

Член украинской делегации Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал тогдашний британский премьер Борис Джонсон, который и убедил Киев продолжать боевые действия.

Россия искренне хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году, делегация от Украины выражала такое же желание, заявил помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший переговорную группу от РФ в Стамбуле.