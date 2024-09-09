Эр-Рияд, 9 сентября, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Россия считает, что Запад не хочет договариваться по-честному по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 9 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам заседания стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Эр-Рияде.

ТАСС/Александр Щербак

По его словам, ультиматум главы киевского режима Владимира Зеленского «набил оскомину» и Россия никогда всерьёз его не воспринимала.

«Инициатива Зеленского давно известна, она уже всем оскомину набила. Это ультиматум чистой воды. И то, что Запад цепляется за этот ультиматум, обозначает только одно — Запад не хочет договариваться по-честному», — отметил министр.

Лавров добавил, что Запад хочет продолжать делать всё, чтобы нанести России стратегическое поражение на поле боя. Вместе с этим глава российского МИД добавил, что проблемой всех инициатив по урегулированию конфликта на Украине являются не территориальные вопросы, а отсутствие положений о защите прав русскоязычного населения.

«Проблема не в территориях, проблема в правах людей, которые были растоптаны законодательно. И о которых пока конкретно ни одна из плавающих в политическом пространстве инициатив не упоминает», — сказал министр.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 2 сентября заявил, что противники Москвы могут возобновить тему переговоров на фоне провала нападения ВСУ на Курскую область, которое произошло 6 августа. Он также отметил, что Москва готова к мирным переговорам по Украине, но нужно разобраться с украинскими боевиками, прорвавшимися в Курскую область.

В июне российский лидер назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.