Москва, 14 сентября, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Россия доводит до США сигналы по недопущению неконтролируемого кризиса, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на Медиасаммите БРИКС в Москве, комментируя потенциальное разрешение бить дальнобойным оружием вглубь РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Контакты с США проводятся по линии посольств, эпизодически на других уровнях. В ходе этих контактов все необходимые сигналы с нашей стороны доводятся», — приводит ТАСС слова Рябкова.

Замминистра отметил, что Россия на постоянной основе занимаемся политико-дипломатической работой по удержанию ситуации от скатывания к «неконтролируемому кризису».

Как передавало ИА Регнум, экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявил, что разрешение ВСУ бить дальнобойным западным оружием вглубь территории России может привести к началу масштабной войны.

Президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь российской территории. Глава государства пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту встречу, предположил, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в Вашингтоне. Он добавил, что США и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, однако у них не очень получается.