Вашингтон, 13 сентября, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Запад может снять ограничения на удары ВСУ по территории России в ходе Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдёт в конце сентября. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников.

Jason DeCrow/AP/TASS

«Британские чиновники заявили, что не ожидают какого-либо официального заявления (о решении по использованию оружия) на этих выходных. Один из них заявил, что надеется, что сделка будет подтверждена на полях Генассамблеи ООН», — указано в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в Киеве с главой киевского режима Владимиром Зеленским тему применения американского дальнобойного оружия для ударов по территории России. По итогам переговоров Блинкен заявил, что обсуждение вопроса об ударах продолжится в Белом доме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту встречу, не исключил, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в США. По его словам, Вашингтон и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, однако у них не очень получается.

Президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Глава государства пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.

Телеканал ITV сообщил, что президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи в Белом доме 13 сентября не станут разрешать киевскому режиму использовать западное дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории.

Вооружённые силы Украины и без официального разрешения Запада используют поставляемое союзниками вооружение для ударов по России. В конце августа посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ неоднократно использовали американские ракеты ATACMS и крылатые ракеты французско-британского производства Storm Shadow для ударов по России.