Вашингтон, 14 сентября, 2024, 03:51 — ИА Регнум. США ввели санкции против трёх структур телекомпании RT и двух граждан России. Об этом 13 сентября объявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Сегодня мы вводим санкции против трёх структур и двух человек за российские тайные операции по глобальному влиянию, в том числе вмешательство в… предстоящие выборы в Молдавии», — сказал он.

Глава американского Госдепа не назвал наименования компаний и имена лиц, которые попали под ограничения.

Как передавало ИА Регнум, Соединённые Штаты Америки, Великобритания и Канада запустили дипломатическую кампанию, чтобы призвать союзников и партнёров по всему миру присоединиться к борьбе с угрозой, исходящей от RT, заявил 13 сентября Блинкен. При этом никаких доказательств он не привёл.

В США уже должна быть новая профессия — «специалист по введённым против России санкциям». Кто-то же должен следить за тем, чтобы санкции хотя бы не повторялись, а то по второму кругу уже пошли с RT, сыронизировала официальный представитель МИД Мария Захарова.

США 4 сентября ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Sputnik, а также телеканала RT и Маргариты Симоньян. В Вашингтоне объяснили это решение тем, что попавшие в чёрный список СМИ якобы причастны к вмешательству в американские президентские выборы.