Москва, 13 сентября, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны сбили за неделю 433 украинских беспилотника, из них 237 — вне зоны специальной военной операции. Об этом 13 сентября заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Средства ПВО сбили за неделю … 433 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, в том числе 237 вне зоны проведения специальной военной операции», — сказал он на брифинге.

Кроме того, за неделю были сбиты девять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 30 управляемых авиабомб Hammer производства Франции и 25 реактивных снарядов HIMARS производства США.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 13 сентября, по данным Минобороны, в шести российских регионах было сбито 20 украинских БПЛА самолётного типа. Уточнялось, что восемь дронов уничтожили в Брянской области, четыре — в Белгородской, три — в Курской, по два — в Смоленской и Орловской областях, один — в Калужской области.

В ночь на 10 сентября средствами ПВО в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах Калужской области ликвидировали семь украинских беспилотников. Жертв и разрушений не было.