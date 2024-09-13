Москва, 13 сентября, 2024, 07:32 — ИА Регнум. В ночь на 13 сентября в шести регионах России была пресечена попытка украинских боевиков совершить атаку с использованием беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Силами противовоздушной обороны за ночь было сбито 20 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Над территорией Брянской области уничтожено восемь БПЛА, четыре — над Белгородской областью, три — над Курской, по два беспилотника ликвидировано над Смоленской и Орловской областями, один — над Калужской.

О последствиях на земле от падения обломков украинских беспилотников не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 13 сентября взрывы прогремели в Одесской области на фоне воздушной тревоги. Подробности и последствия взрывов СМИ не приводит. Комментарии от местных властей не поступали.

Российские военные нанесли удар авиабомбой по пункту дислокации украинских войск в окрестностях города Купянска Харьковской области.