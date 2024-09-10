Жуковский район, Калужская область, 10 сентября, 2024, 06:41 — ИА Регнум. В ночь на 10 сентября средствами ПВО в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах ликвидировали семь украинских беспилотников. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Don Ramey Logan Беспилотник

На местах падения обломков работают оперативные группы. По информации главы региона, по предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры нет.

Как сообщало ИА Регнум, в ночной атаке киевского режима в Раменском 10 сентября пострадали многоквартирные дома. Пока известно об одном погибшем — ребёнке девяти лет.

Всего минувшей ночью силы ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

В ночь на 9 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над двумя российскими регионами два украинских беспилотных летательных аппарата. Воздушные цели противника сбили в небе над Белгородской и Курской областями.