Париж, 13 сентября, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Париж должен прислушаться к предупреждению президента России Владимира Путина по Украине. Соответствующее сообщение было опубликовано на его странице в соцсети Х.

Global Look Press/Vincent Isore via www. imago-imag/www. imago-images.de Флориан Филиппо

«Он предупреждает: это означает войну между НАТО и Россией. Это означает мировую войну! Франция должна выйти из этого вопиющего безумия!» — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Киеве с главой киевского режима Владимиром Зеленским, чтобы обсудить применение американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России. По итогам переговоров Блинкен заявил, что обсуждение вопроса об ударах продолжится в Белом доме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедшую встречу, не исключил, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в США. Он отметил, что Вашингтон и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, но у них не очень получается.

11 сентября газета The Guardian написала, что власти Великобритании одобрили удары Украины вглубь России дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Куртен выступил за прекращение боевых действий на Украине после заявления президента России о вовлечении НАТО в конфликт. Он отметил, что странам Североатлантического альянса необходимо стремиться к деэскалации конфликта на Украине, а также к прекращению враждебных отношений с Россией.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ и без официального разрешения Запада используют поставляемое союзниками вооружение для ударов по России. По его словам, украинские войска неоднократно использовали американские ракеты ATACMS и крылатые ракеты французско-британского производства Storm Shadow для ударов по России.

Путин отмечал, что нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности по российской территории невозможно без космических средств разведки. Представители НАТО, говоря о такой возможности, должны отдавать себе отчёт в том, с чем они имеют дело, добавил президент России.