Лондон, 13 сентября, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Куртен выступил за прекращение боевых действий на Украине после заявления президента России Владимира Путина о вовлечении НАТО в конфликт. Соответствующее сообщение было опубликовано 13 сентября на его странице в соцсети Х.

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«Президент Путин предостерегает страны НАТО от разрешения Украине обстреливать Россию из дальнобойного оружия, поскольку это будет расценено как прямой акт агрессии», — написал он.

По его словам, странам НАТО необходимо стремиться к деэскалации конфликта на Украине, а также к прекращению враждебных отношений с Россией.

12 сентября Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Президент пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.

Как сообщало ИА Регнум, госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в Киеве с главой киевского режима Владимиром Зеленским тему применения американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России. По итогам переговоров Блинкен заявил, что обсуждение вопроса об ударах продолжится в Белом доме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту встречу, не исключил, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в США. Он отметил, что Вашингтон и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, но у них не очень получается.

11 сентября СМИ написали, что власти Великобритании одобрили удары Украины вглубь России дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Президент России Владимир Путин отмечал, что нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности по российской территории невозможно без космических средств разведки. Представители НАТО, говоря о такой возможности, должны отдавать себе отчёт в том, с чем они имеют дело, добавил глава государства.