Вашингтон, 13 сентября, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Украина имеет относительно небольшое количество дальнобойных ракет Storm Shadow. Много было израсходовано на удары по Крыму. Такое утверждение опубликовал Telegraph, ссылаясь на военные источники.

Иван Шилов ИА Регнум Крылатая ракета Storm Shadow SCALP

Издание отметило, что Киев выпустил по российскому Крыму достаточно много ракет. В Белом доме выразили по этому поводу беспокойство и готовы принять меры в случае необходимости.

«Президент Джо Байден сказал, что ему, возможно, потребуется отправить «подкрепление», если Украина использует Storm Shadow», — цитирует конгрессвумен украинского происхождения Викторию Спартц Telegraph.

При этом, поясняет издание, подкрепление должно будет состоять из ещё больших поставок оружия, а не военных.

Как сообщало ИА Регнум, Байден не позволит Украине применять ракеты ATACMS для ударов по российской территории, но, вероятно, не будет возражать против использования британских и французских дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp, предположила газета The Times.

Президент Владимир Путин заявил журналистам, что киевский режим не способен самостоятельно поражать цели в глубине России, так как для этого нужны разведданные со спутников и полётные задания. Он отметил, что в НАТО не просто идёт дискуссия о применении Украиной дальнобойных вооружений. По сути, принимается решение о том, вовлекаться ли напрямую в конфликт с Россией. Москва будет принимать решения с учётом тех угроз, которые появятся перед РФ, подчеркнул он.

Британское издание 11 сентября написало, что власти Великобритании одобрили удары Украины вглубь России дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Сообщения о том, что США думают над разрешением наносить удары по территории России, являются «камуфляжной дискуссией». Об этом 12 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.