Вашингтон, 12 сентября, 2024, 22:10 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не позволит Украине применять ракеты ATACMS для ударов по российской территории, но, вероятно, не будет возражать против использования британских и французских дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp. Об этом сообщила газета The Times, ссылаясь на источники.

Susan Walsh/AP/TASS Президент США Джо Байден

Глава Белого дома, отмечает издание, вряд ли будет против применения европейского оружия, если такое развитие событий устроит Великобританию и Францию.

Лондону не нужна поддержка других западных стран для того, чтобы позволить Киеву наносить удары вглубь территории России своими ракетами, заявил источник в британских военных кругах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российский президент Владимир Путин заявил журналистам, что киевский режим не способен самостоятельно поражать цели в глубине России, так как для этого нужны разведданные со спутников и полётные задания. Он отметил, что в НАТО не просто идёт дискуссия о применении Украиной дальнобойных вооружений. По сути, принимается решение о том, вовлекаться ли напрямую в конфликт с Россией. Москва будет принимать решения с учётом тех угроз, которые появятся перед РФ, подчеркнул он.