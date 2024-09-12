Москва, 12 сентября, 2024, 21:39 — ИА Регнум. Прямое участие стран Запада в конфликте на Украине меняет его суть, заявил 12 сентября журналистам президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о перспективе применения западных вооружений для ударов по территории РФ.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Владимир Путин

«Прямое участие стран Запада в конфликте на Украине — это уже существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта», — сказал он.

Это будет означать, подчеркнул российский лидер, что страны НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией.

«А если это так, тo, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — предупредил он.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в Киеве с главой киевского режима Владимиром Зеленским тему применения американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России. По итогам переговоров Блинкен заявил, что обсуждение вопроса об ударах продолжится в Белом доме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту встречу, не исключил, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в США. Он отметил, что Вашингтон и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, но у них не очень получается.

Вместе с тем французская газета Le Monde, ссылаясь на неназванные источники, сообщила, что Запад не торопится принимать решение об ударах дальнобойным оружием вглубь территории России из-за ошибок, которые допускает украинская армия. Одной из них названо вторжение в Курскую область. Западные партнёры, отмечает издание, не ожидали подобных действий и теперь требуют, чтобы Киев уточнил свою стратегию в конфликте.