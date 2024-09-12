Санкт-Петербург, 12 сентября, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Сообщения о том, что США думают над разрешением наносить удары по территории России, являются «камуфляжной дискуссией». Об этом 12 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Процесс действительно пошёл, идёт такая камуфляжная дискуссия, очевидно, что решение давно принято, и очевидно, что, конечно, Украина продолжит вот эти вот свои террористические атаки, и с большой долей уверенности можно предположить, что они будут пытаться бить по социальным объектам», — сообщил представитель Кремля «Известиям».

По мнению Пескова, своими действиями западные страны пытаются продолжать вести конфликт до последнего украинца. Он добавил, что разрешение киевскому режиму бить вглубь российской территории повышает вовлечённость Запада в вооружённый конфликт. Россия, подчеркнул Песков, ответит на враждебные действия Запада.

Как передавало ИА Регнум, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсуждение вопроса об ударах будет продолжено уже в Белом доме. Днём ранее он не исключил возможности разрешить Киеву наносить удары по России американскими ракетами ATACMS.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предположил, что принятие решения США об ударах западным оружием вглубь территории России — дело нескольких дней.

Британское издание 11 сентября написало, что власти Великобритании одобрили удары Украины вглубь России дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Президент России Владимир Путин отметил, что нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности по российской территории невозможно без космических средств разведки. Представители НАТО, говоря о такой возможности, должны отдавать себе отчёт в том, с чем они имеют дело, добавил глава государства.