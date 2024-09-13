* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 13 сентября, 2024, 03:08 — ИА Регнум. Два вида оружия было изъято у главаря террористического «Русского добровольческого корпуса» (РДК, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дениса Капустина (внесён в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму), заочно осуждённого в России за организацию нападения на Брянскую область.

ФСВНГ России Сотрудник Росгвардии проверяет оружие

Согласно документам суда, сроки действия разрешений на пистолет Streamer и охотничье ружьё Mossberg 500a истекли в августе 2021 года. В связи с этим в сентябре 2022 года оружие и патроны к нему были временно изъяты и помещены на ответственное хранение в одно из отделений полиции Москвы. Таким образом, право Капустина на хранение и ношение оружия стало ограничено.

При этом Капустину направляли предписание об устранении нарушений, но он не отреагировал и не предоставил необходимый пакет документов.

Суд Москвы по иску Росгвардии признал бесхозным оружие, хранившееся в полиции несколько лет, и принял решение «о безвозмездном его уничтожении», сообщило «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, суд лишил Капустина прав на московскую квартиру. В Москве у Капустина жил отец, в квартире которого он был прописан. В однокомнатной квартире мужчина жил с новой супругой, которая и выступила истцом после смерти мужа.

15 апреля Росфинмониторинг внёс РДК в перечень террористов и экстремистов. Организацию сформировали на Украине в 2022 году при поддержке ГУР Украины и украинской армии, в состав которой формирование входит. Его участники причастны к вооружённым атакам Киева на Брянскую и Белгородскую области.

ФСБ России признала основателя РДК Дениса Капустина организатором нападения на Брянскую область в марте 2023 года.

В ноябре Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Капустина к пожизненному лишению свободы. Суд признал его виновным в государственной измене и террористической деятельности.