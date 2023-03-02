Москва, 2 марта, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Нападение украинских диверсантов в Брянской области является атакой террористов, заявил 2 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Речь идет об атаке террористов. Принимаются меры для их уничтожения», — сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что Россия будет привлекать внимание международной общественности к совершаемым Украиной терактам.

Как сообщало ИА REGNUM, ответственность за события в Брянской области взял на себя так называемый «Русский добровольческий корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — сформированное в 2022 году подразделение граждан России, воюющих на стороне ВСУ.

Ранее в ФСБ сообщили, что в приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ и силы Минобороны проводят мероприятия по уничтожению нарушивших границу вооруженных украинских националистов.