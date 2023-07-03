* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киев, 4 июля, 2023, 02:32 — ИА Регнум. Главарь террористической организации «Русский» добровольческий корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Денис Капустин, принимавший участие в нападениях на российские территории, заявил, что власти Украины поддерживают их группировку. Этим заявлением он опроверг заявления киевских властей в том, что они не имеют никакого отношения к РДК.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Нас поддерживает то, что мы можем полностью положиться на логистику и инфраструктуру украинской армии. Речь идёт о транспортировке раненых внутри Украины, о логистике в целом или об общей информации», — сказал Капустин в интервью немецкой газета Bild.

Террорист также добавил, что Киев помогает с расселением, с взаимодействием с пограничной службой.

Капустин сказал, что в конце июля у боевиков «запланировано что-то крупное».

Как сообщало ИА Регнум, РДК создан в 2022 году на Украине при поддержке ВСУ. Он официально является боевой единицей украинских войск.

РДК участвовал в нападении на мирных жителей в Брянской области, которое произошло в начале марта. Кроме того, главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины утверждает, что члены «Русского» добровольческого корпуса» в середине мая участвовали в диверсионном рейде в Грайвороновском округе Белгородской области.

Капустин был заочно арестован 3 апреля Басманным судом Москвы за незаконный оборот оружия, взрывных устройств и теракты.