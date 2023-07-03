Главарь террористического РДК* рассказал, как Киев поддерживает боевиков
Главарь террористического РДК* Капустин рассказал о поддержке Киева боевиков
Киев, 4 июля, 2023, 02:32 — ИА Регнум. Главарь террористической организации «Русский» добровольческий корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Денис Капустин, принимавший участие в нападениях на российские территории, заявил, что власти Украины поддерживают их группировку. Этим заявлением он опроверг заявления киевских властей в том, что они не имеют никакого отношения к РДК.
«Нас поддерживает то, что мы можем полностью положиться на логистику и инфраструктуру украинской армии. Речь идёт о транспортировке раненых внутри Украины, о логистике в целом или об общей информации», — сказал Капустин в интервью немецкой газета Bild.
Террорист также добавил, что Киев помогает с расселением, с взаимодействием с пограничной службой.
Капустин сказал, что в конце июля у боевиков «запланировано что-то крупное».
Как сообщало ИА Регнум, РДК создан в 2022 году на Украине при поддержке ВСУ. Он официально является боевой единицей украинских войск.
РДК участвовал в нападении на мирных жителей в Брянской области, которое произошло в начале марта. Кроме того, главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины утверждает, что члены «Русского» добровольческого корпуса» в середине мая участвовали в диверсионном рейде в Грайвороновском округе Белгородской области.
Капустин был заочно арестован 3 апреля Басманным судом Москвы за незаконный оборот оружия, взрывных устройств и теракты.