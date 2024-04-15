* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 15 апреля, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Росфинмониторинг 15 апреля внёс украинский «Русский добровольческий корпус» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в перечень террористов и экстремистов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно данным базы ведомства, РДК теперь отображается при поиске в перечне организаций и физлиц, в отношении которых есть информация о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Как сообщало ИА Регнум, «добровольческий корпус» сформировали на Украине в 2022 году при поддержке ВСУ и ГУР Украины. Формирование входит в состав украинской армии. Его участники причастны к вооружённым атакам на Брянскую и Белгородскую области.

Основатель объединения Денис Капустин внесён в России в перечень террористов и экстремистов, Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил его к пожизненному лишению свободы по статье о госизмене и террористической деятельности. Суд также признал РДК террористической организацией, 2 декабря решение вступило в силу, после чего в конце декабря 2023 года ФСБ внесла РДК в список террористических организаций.