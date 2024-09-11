* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 12 сентября, 2024, 02:56 — ИА Регнум. Суд лишил прав на московскую квартиру основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дениса Капустина (внесён в перечень террористов и экстремистов), заочно осужденного в России за организацию нападения на Брянскую область. Об этом сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По информации издания, в Москве у Капустина жил отец, в квартире которого он был прописан. В однокомнатной квартире отец жил с новой супругой, которая и выступила истцом после смерти мужа.

В судебных документах сказано, что Денис Капустин заявления о принятии наследства нотариусу не подавал, своего желания вступить в права наследования не изъявлял, по месту регистрации никогда не проживал, бремя расходов по содержанию и ремонту квартиры не нёс. Постоянно проживает за пределами России.

После рассмотрения иска суд решил прекратить права Капустина на пользование квартирой.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля Росфинмониторинг внёс РДК в перечень террористов и экстремистов. Организацию сформировали на Украине в 2022 году при поддержке ГУР Украины и украинской армии, в состав которой формирование входит. Его участники причастны к вооружённым атакам Киева на Брянскую и Белгородскую области.

ФСБ России признала основателя РДК Дениса Капустина (внесён в перечень террористов и экстремистов) организатором нападения на Брянскую область в марте 2023 года.

В ноябре Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Капустина к пожизненному лишению свободы. Суд признал его виновным в государственной измене и террористической деятельности.