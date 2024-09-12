Москва, 13 сентября, 2024, 01:34 — ИА Регнум. Российского посла вызвали в МИД Италии из-за объявленной в розыск по уголовной статье журналистки Стефани Баттистини. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 сентября назвала произошедшее цирком.

Mid.ru Мария Захарова

Собственный корреспондент телеканала «Россия» Ася Емельянова опубликовала пост в Telegram-канале, где привела высказывание министра иностранных дел Италии Антони Таяни.

«Я распорядился вызвать в МИД посла РФ в Италии, чтобы выразить ему наше недоумение в связи с необычным решением Москвы добавить журналистку Баттистини в список разыскиваемых лиц МВД России», — написал Таяни в социальной сети X.

Емельянову удивило, что итальянские дипломаты якобы не знают о незаконном пересечении Баттистини российской границы, когда она появилась в Курской области вместе с украинскими националистами с фашистской символикой на обмундировании. После этого прошёл месяц, а для министра Таяни это вдруг стало «сюрпризом», прокомментировала собкор.

«Цирк», — отреагировала в Telegram-канале Мария Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября МВД России объявило в розыск журналистов различных зарубежных СМИ за незаконное проникновение в Курскую область. Речь идёт о журналисте американского телеканала CNN Нике Уолше и корреспонденте итальянского канала Rai Стефани Баттистини. Также МВД объявило в розыск журналиста телеканала Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом) Ника Коннолли, украинских корреспондентов телеканала «1+1» Олесю Боровик и Диану Буцко.

17 августа ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении госграницы РФ в отношении итальянских журналистов телерадиокомпании Rai Симони Трайни и Стефани Баттистини.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, журналистов сопроводили в Курскую область с украинской стороны границы, вероятно, с целью выдавать не соответствующую действительности информацию в регионе.