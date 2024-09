Москва, 12 сентября, 2024, 18:12 — ИА Регнум. МВД России объявило в розыск журналистов различных зарубежных СМИ за незаконное проникновение в Курскую область. Это следует из базы розыска МВД.

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Так, в розыске находятся журналист американского телеканала CNN Ник Уолш и корреспондент итальянского канала Rai Стефани Баттистини.

«Ник Уолш, 26.11.1977. Национальность: англичанин. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе розыска МВД. При этом статьи, по которым разыскиваются журналисты, не указываются.

Кроме этого, МВД объявило в розыск журналиста телеканала Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом) Ника Коннолли.

В розыск также попали украинские корреспонденты телеканала «1+1» Олеся Боровик и Диана Буцко.

Как передавало ИА Регнум, в августе журналистка британской газеты The Times Кэтрин Филп незаконно проникла в Курскую область и выпустила материал по итогам поездки. Фотографии к статье сделал фотограф Иан Уиттакер.

В курское приграничье также незаконно проникли журналисты британского издания The Sun, в том числе редактор по военной тематике Джером Старки, сотрудники итальянской гостелерадиокомпании Rai, немецкой медиакомпании Deutsche Welle, французской газеты Croix, латвийского телеканала Latvian Television, американских изданий The Washington Post и The Daily Beast.

ФСБ 22 августа возбудила уголовные дела в отношении журналистов. Под следствие попали Ник Уолш, Симони Трайни и Стефани Баттистини.

4 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона продолжает фиксировать незаконное пребывание журналистов в российском регионе. Это означает, что у граждан зарубежных стран нет российской визы и аккредитации для осуществления журналистской деятельности на территории РФ.