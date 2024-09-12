Вашингтон, 12 сентября, 2024, 23:39 — ИА Регнум. США пока не готовы объявить о снятии запрета Украине наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь российской территории. Об этом 12 сентября заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

Mariam Zuhaib/AP/TASS

«У меня нет объявления ни о какой политике, и я определённо не собираюсь спекулировать», — сказал он в эфире CNN.

В настоящее время позиция Вашингтона по этому вопросу не изменилась, добавил Патель.

Как сообщало ИА Регнум, США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России, но это может измениться, утверждала в июле заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 11 сентября, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в США. Он отметил, что Вашингтон и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, но у них не очень получается.

Прямое участие стран Запада в конфликте на Украине меняет его суть, заявил 12 сентября президент Владимир Путин в ответ на вопрос о перспективе применения западных вооружений для ударов по российской территории. РФ примет соответствующие решения исходя из тех угроз, которые будут создаваться, подчеркнул глава государства.

Также Путин объяснил, что украинская армия не в состоянии наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства, это можно сделать только с использованием разведданных со спутников НАТО, которыми Киев не располагает. Более того, добавил российский лидер, полётные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО.