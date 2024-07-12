Вашингтон, 12 июля, 2024, 19:49 — ИА Регнум. США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов глубь территории России, но это может измениться. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА Регнум

«Прямо сейчас мы не санкционируем применение ATACMS для глубоких ударов… в пределах России», — сказала она.

По её словам, ранее американские власти изменили правила применения передаваемых киевскому режиму средств поражения возле Харькова. Она допустила возможность смягчения ограничений для других районов.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что несколько недель назад президент США Джо Байден напомнил Киеву, что украинские бойцы могут использовать поставляемые вооружения для ударов лишь по целям вдоль границы. Позиция Вашингтона не изменилась, подчеркнул политик.

11 июля глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Байдена снять запреты на применение оружия по военным объектам на территории России. Недовольство Зеленского объяснялось тем, что ограничения на использование западного оружия якобы снижают эффективность работы ВСУ.

12 июля Байден заявил, что разрешение бить по целям вдоль границы с Россией является краткосрочным. По словам американского лидера, в дальнейшем снятии США ограничений на использование Киевом американского оружия для ударов по России «нет необходимости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 июля заявил, что дальнобойными ракетами НАТО уже наносятся удары по территории России, а возможное увеличение дальности таких ударов станет новым этапом эскалации конфликта.

Президент России Владимир Путин в конце мая заявил, что высокоточное оружие большой дальности невозможно использовать без данных космической разведки. Российский лидер уточнил, что выбирать цели для таких ударов и вносить полётное задание могут только специалисты высокого класса на основании полученных разведданных. Российский лидер рекомендовал политикам стран НАТО осознать, что их призывы разрешить ВСУ наносить удары переданным Западом оружием по территории России могут спровоцировать серьёзные последствия.