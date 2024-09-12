Киев, 12 сентября, 2024, 03:06 — ИА Регнум. На Украине ночью 12 сентября сирены предупредили об опасности с воздуха население Киева и 13 областей.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушную тревогу, помимо столицы, объявили в Николаевской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Также сирены звучат в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской областях.

Как сообщало ИА Регнум, в семи областях Украины и в Киеве в ночь на 11 сентября прозвучали сигналы воздушной тревоги. Около 01:30 мск сирены сработали в Черкасской и Кировоградской областях. Спустя полчаса воздушная тревога была объявлена в Киевской области. Позже — в Черниговской, Полтавской, Николаевской и Днепропетровской областях.

В Днепропетровске 11 сентября прогремела серия взрывов.