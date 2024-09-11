Горловка, ДНР, 12 сентября, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил ночью 12 сентября о попадании в две подстанции при обстреле со стороны украинских боевиков. Часть города обесточена, написал Приходько в Telegram-канале.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

Первое попадание было в подстанцию 35 кВа — микрорайон «Квартал 245» и жилмассив «Строитель» обесточены. Чуть позже ещё одно попадание зафиксировали в другую подстанцию, в результате чего центр города остался без света.

Как сообщало ИА Регнум, пожарную часть в Кременной Луганской Народной Республики атаковал беспилотник. Никто из личного состава части не пострадал, люди успели укрыться. Повреждения получили служебные и личные автомобили.

Четыре сотрудника МЧС Донецкой Народной Республики пострадали в Горловке в результате атаки украинского беспилотника. Они прибыли для тушения загоревшейся от попадания взрывоопасного предмета легковой машины, когда на них совершили атаку.

В июне Украина обнародовала кадры атаки своих беспилотников по сотрудникам МЧС России в ДНР. На кадрах виден момент погони украинского беспилотника за гражданской и пожарной машинами. После первого удара дрона-камикадзе загорелся гражданский микроавтобус «Газель». После того как к месту происшествия подъехали спасатели, второй беспилотник ударил уже по пожарной машине.