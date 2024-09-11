Днепропетровск, Украина, 11 сентября, 2024, 14:30 — ИА Регнум. В Днепропетровске прогремела серия взрывов, передаёт украинский телеканал ТСН.

Justin Stumberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«В Днепре (украинское название города Днепропетровска. — Прим. ред) прозвучали взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Киевской, Полтавской и ещё четырех областях Украины.

Глава областной администрации Сергей Лысак в своём Telegram-канале сообщил, что в Никополе Днепропетровской области были поражены инфраструктурные объекты. Информация о характере и степени повреждений отсутствует.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в семи областях Украины и в Киеве в ночь на 11 сентября прозвучали сигналы воздушной тревоги. Около 01:30 мск сирены сработали в Черкасской и Кировоградской областях. Спустя полчаса воздушная тревога была объявлена в Киевской области. Позже — в Черниговской, Полтавской, Николаевской и Днепропетровской областях.