Белгород, 11 сентября, 2024, 23:15 — ИА Регнум. В небе над Белгородской областью поздним вечером 11 сентября был уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вражеский БПЛА самолётного типа был обнаружен около 21:50 мск. Силы ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку — беспилотник был сбит.

Пострадавших и разрушений нет, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, российские ПВО за сутки сбили шесть ракет ATACMS, а также 57 беспилотников противника.

11 сентября армейская авиация России нанесла поражение скоплениям живой силы и техники 12 бригад ВСУ в Курской области и ударила по противнику в Сумской области.

Село Журавлёвка Белгородского района не находится под контролем украинских боевиков. Об этом 10 сентября заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.