Москва, 11 сентября, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили шесть ракет ATACMS, а также 57 беспилотников противника. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ТАСС/Николай Гынгазов

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, девять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции», — отметил он.

Конашенков добавил, что силы ПВО сбили два реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 57 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября армейская авиация России за сутки нанесла поражение скоплениям живой силы и техники 12 бригад ВСУ в Курской области и ударила по противнику в Сумской области.

По данным Минобороны на 10 сентября, российские силы ПВО сбили за сутки 175 украинских беспилотных летательных аппаратов, из них 154 — вне зоны специальной военной операции. Помимо этого, они сбили семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и семь реактивных снарядов HIMARS производства США.