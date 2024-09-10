Село Журавлевка, Белгородская область, 10 сентября, 2024, 23:25 — ИА Регнум. Село Журавлёвка Белгородского района не находится под контролем украинских боевиков. Об этом 10 сентября заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Глава Белгородской области пояснил, что много поступает вопросов о том, что происходит в Журавлёвке, якобы село уже захватили ВСУ.

«Не верьте непроверенным новостям, она была, есть и останется навсегда российской территорией», — заверил Гладков.

Губернатор также сказал, что всех жителей ранее отселили, в Журавлёвке нет людей.

При этом Вячеслав Гладков не отрицал, что ситуация непростая, идут бои — село остаётся под контролем российской армии.

Журавлёвка находится в 40 км от Белгорода.

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