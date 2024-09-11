Москва, 11 сентября, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Армейская авиация России за сутки нанесла поражение скоплениям живой силы и техники 12 бригад ВСУ в Курской области и ударила по противнику в Сумской области, сообщил 11 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

mil.ru

По его словам, российская авиация нанесла поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады президента и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ.

Удары были нанесены в районах населённых пунктов Борки, Бяхово, Гуево, Вишневка, Дарьино, Зелёный Шлях, Колмаков, Косица, Любимовка, Малая Локня, Махновка, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Снагость и Успеновка.

Кроме того, добавил Конашенков, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками были нанесены удары по районам сосредоточения иностранных наёмников в Сумской области.

Как передавало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны РФ на 10 сентября, с начала вторжения в Курскую область потери ВСУ превысили 11,8 тыс. бойцов. В числе уничтоженной техники 93 танка, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортёра, 649 боевых бронированных машин, 382 автомобиля, 89 артиллерийских орудий, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вторжение под Курск — масштабная провокация киевского режима. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.

11 сентября заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские военные освободили около 10 населённых пунктов в Курской области.