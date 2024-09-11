Москва, 11 сентября, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Стратегические ракетоносцы Ту-160 пролете над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей в рамках учений «Океан-2024». Об этом 11 сентября сообщили в Министерстве обороны.

(сс) Igor Bubin

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей в рамках СКШУ «Океан-2024», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

В министерстве также сообщили, что во время выполнения полётного задания экипажи отработали вопросы по нанесению ударов крылатыми ракетами по условным объектам противника.

Ракетоносцы сопровождали самолёты Су-35С и Су-30СМ. В небе экипажи находились более девяти часов. При этом в Минобороны подчеркнули, что учебные полёты прошли в строгом соответствии с международными правилами.

Как передавало ИА Регнум, 10 сентября арктическая группировка Северного флота приступила к учениям «Океан-2024», в ходе которых изучит возможные районы боевых действий, условия применения разнородных сил, оружия и технических средств, а также отработает специальные операции по блокированию и уничтожению террористов.

В учении Военно-морского флота России принимают участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения. Также задействуются более 120 самолётов и вертолётов морской авиации, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тыс. человек личного состава.

10 сентября министр обороны Андрей Белоусов в ходе телемоста с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в ходе учений с учётом опыта спецоперации планируется отработать задачи отражения крупномасштабной агрессии, борьбы с беспилотниками и безэкипажными катерами.