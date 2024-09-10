Москва, 10 сентября, 2024, 15:41 — ИА Регнум. В учении Военно-морского флота России «Океан-2024» примут участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, сообщается 10 сентября в Telegram-канале Минобороны РФ.

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«В манёврах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота», — сказано в сообщении.

В Минобороны уточнили, что будут задействованы более 120 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.

Также 10 сентября российское военное ведомство информировало, что арктическая группировка Северного флота приступила к учениям «Океан-2024», в ходе которых изучит возможные районы боевых действий, условия применения разнородных сил, оружия и технических средств, а также отработает специальные операции по блокированию и уничтожению террористов.

В составе группировки — большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».